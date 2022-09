Elezioni: Renzi, 'Letta vuole archiviare Blair con Di Maio e Fratoianni, stategli vicino' (Di domenica 4 settembre 2022) Roma, 4 set. (Adnkronos) - "Enrico Letta è ossessionato da noi: ogni giorno un attacco. Oggi ha detto che lui, Di Maio e Fratoianni archivieranno Blair, dopo aver abolito la povertà col reddito di cittadinanza. Chi gli vuole bene, gli stia vicino". Lo scrive su Twitter Matteo Renzi. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) Roma, 4 set. (Adnkronos) - "Enricoè ossessionato da noi: ogni giorno un attacco. Oggi ha detto che lui, Diarchivieranno, dopo aver abolito la povertà col reddito di cittadinanza. Chi glibene, gli stia". Lo scrive su Twitter Matteo

Adnkronos : #Elezionipolitiche2022, tutto esaurito a evento #Renzi e #Calenda a Milano: ressa per entrare. #ultimora - Linkiesta : Il vero voto utile è quello per il Terzo Polo, dicono @CarloCalenda e @matteorenzi I due leader annunciano per la… - matteosalvinimi : Ottimi ascolti dal bravo Nicola Porro a Quarta Repubblica ieri sera: meglio di quelli fatti registrare da Renzi che… - Carlo95395766 : Il trasparente #giuseppeconte ha comunicato a tutte le sue #vedove che il giorno dopo le elezioni si alleerà con il… - MassimoGazzett1 : ??aiuto -