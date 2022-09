Elezioni, Mentana chiude la campagna elettorale con tutti i leader ospiti su La7 la sera del 23 settembre (Di domenica 4 settembre 2022) Enrico Mentana Enrico Mentana ha proposto ai leader politici un confronto finale la sera del 23 settembre, prima del silenzio elettorale che precederà il voto del 25. Saltato l’annunciato faccia a faccia tra Enrico Letta e Giorgia Meloni su Rai 1 (Bruno Vespa ha dovuto rivedere il meccanismo degli speciali di Porta a Porta), riuscirà La7 a proporre questi chiacchierati “scontri” tra chi è in corsa per governare l’Italia? Probabilmente no, ma la rete diretta da Urbano Cairo conferma comunque quanto anticipato da Mentana, ovvero uno speciale del TgLa7 in prima serata venerdì 23 settembre, a poco più di un giorno dall’apertura delle urne. Si procederà – come comunica la stessa La7 – con le interviste finali a tutti i ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 4 settembre 2022) EnricoEnricoha proposto aipolitici un confronto finale ladel 23, prima del silenzioche precederà il voto del 25. Saltato l’annunciato faccia a faccia tra Enrico Letta e Giorgia Meloni su Rai 1 (Bruno Vespa ha dovuto rivedere il meccanismo degli speciali di Porta a Porta), riuscirà La7 a proporre questi chiacchierati “scontri” tra chi è in corsa per governare l’Italia? Probabilmente no, ma la rete diretta da Urbano Cairo conferma comunque quanto anticipato da, ovvero uno speciale del TgLa7 in primata venerdì 23, a poco più di un giorno dall’apertura delle urne. Si procederà – come comunica la stessa La7 – con le interviste finali ai ...

