Elezioni: Lupi, 'investire su scuola invece che sbarcare su Tik Tok' (Di domenica 4 settembre 2022) Roma, 4 set. (Adnkronos) - “Le scuole stanno per riaprire, e siamo già in emergenza: si parte con 200 mila professori in meno, addirittura nel Lazio si rischia l'orario ridotto. Per 'Noi moderati' la situazione è molto grave; per noi l'educazione, la formazione, la ricerca e la scuola costituiscono il primo pilastro del programma che abbiamo stilato e firmato insieme a tutte le forze del centrodestra. Come prima cosa vogliamo portare lo stipendio degli insegnanti al livello di quelli europei. La scuola forma i ragazzi di oggi, uomini di domani, non possiamo ipotecare il loro futuro e quello del Paese. Per questo siamo contrari a qualsiasi riduzione di fondi alla scuola ed a nuove ipotesi di Didattica a distanza. Puntare sui giovani significa investire sulla scuola, non sbarcare su Tik ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) Roma, 4 set. (Adnkronos) - “Le scuole stanno per riaprire, e siamo già in emergenza: si parte con 200 mila professori in meno, addirittura nel Lazio si rischia l'orario ridotto. Per 'Noi moderati' la situazione è molto grave; per noi l'educazione, la formazione, la ricerca e lacostituiscono il primo pilastro del programma che abbiamo stilato e firmato insieme a tutte le forze del centrodestra. Come prima cosa vogliamo portare lo stipendio degli insegnanti al livello di quelli europei. Laforma i ragazzi di oggi, uomini di domani, non possiamo ipotecare il loro futuro e quello del Paese. Per questo siamo contrari a qualsiasi riduzione di fondi allaed a nuove ipotesi di Didattica a distanza. Puntare sui giovani significasulla, nonsu Tik ...

