Elezioni, la previsione di Calenda: "La destra si sfascerà sette secondi dopo essere andata al governo, si detestano più di Salvini e Fratoianni" (Di domenica 4 settembre 2022) Durante il suo intervento al Forum Ambrosetti di Cernobbio, Carlo Calenda, ha fatto la sua previsione su un eventuale governo di centrodestra. "Si sfascerà sette nano secondi dopo essere andati al governo, perché si detestano più di quanto Salvini detesti Fratoianni", ha detto ironico il leader di Azione L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

