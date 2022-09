Elezioni | Ianaro | “Lavoro di qualità per donne e giovani”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 4 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Ridurre i divari tra Nord e Sud, investire sulla competenza, restituire dignità alriequilibrando il sistema e dando risposte alla precarietà contrattuale che penalizza soprattutto ie le: ecco il nostro faro, l’obiettivo verso il quale sono tesi tutti i nostri sforzi. Anche per questo credo che investire nella scuola e nell’istruzione dei nostri bambini, a partire dai 3 anni di età, in quella universitaria e professionale e nella ricerca sia fondamentale per permettere alle persone di riscattarsi e per garantire centralità al, alla conoscenza e alla giustizia sociale”. Lo scrive, in una nota, Angela, deputata uscente del Pd e candidata democratica nel collegio plurinominale Campania 2. “La flessibilità messa in atto negli anni ...