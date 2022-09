Elezioni, Elodie: «Mai votato Pd. Se ci fosse un candidato di destra con idee interessanti lo sceglierei» (Di domenica 4 settembre 2022) Dopo le scorse uscite di Elodie contro il centrodestra, la cantante torna a esprimersi. Questa volta però è per prendere le distanze dalle etichette politiche che in più occasioni le sono state attribuite. «Sono una cittadina e in quanto tale mi interesso di politica. Credo poi che ci sia un livello nella tutela dei diritti sotto il quale non si deve mai andare. Se ci fosse un candidato di destra con idee interessanti lo voterei pure e confesso che, ad esempio, non ho mai votato Pd», ha dichiarato al Lido di Venezia in occasione del Festival del Cinema, per la prima volta nei panni di attrice. Elodie infatti debutterà sul grande schermo con il film Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa, attualmente in concorso nella sezione Orizzonti ... Leggi su open.online (Di domenica 4 settembre 2022) Dopo le scorse uscite dicontro il centro, la cantante torna a esprimersi. Questa volta però è per prendere le distanze dalle etichette politiche che in più occasioni le sono state attribuite. «Sono una cittadina e in quanto tale mi interesso di politica. Credo poi che ci sia un livello nella tutela dei diritti sotto il quale non si deve mai andare. Se ciundiconlo voterei pure e confesso che, ad esempio, non ho maiPd», ha dichiarato al Lido di Venezia in occasione del Festival del Cinema, per la prima volta nei panni di attrice.infatti debutterà sul grande schermo con il film Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa, attualmente in concorso nella sezione Orizzonti ...

