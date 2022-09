Elezioni | Di Maio | ' i 5S si sono autoisolati | voto a Conte aiuta Meloni'

(Di domenica 4 settembre 2022) Roma, 4 set. (Adnkronos) - Una intesa futura con il M5s? "loro che siautoesclusi, vengono in Tv a dire che voglio stare da soli, si. Ile Salvini". Lo ha detto Luigi Dia Mezz'ora in più. "Non c'è più rimasto nessuno in quel partito, ce ne siamo andati quando si è rotta la misura perché Conta stava flirtando co Putin, si stavano mettendo in discussione le alleanze europee dell'Italia", ha aggiunto il ministro degli Esteri.

... magari a doppia cifra, ma intanto Carlo Calenda guarda già al dopoe vede la lista nata ... Mi fa molta impressione vedere Cottarelli con Fratoianni, Sala con Di...', ha aggiunto Calenda ......d'urgenza" sull'ammissione della lista stessa nelle circoscrizioni della Lombardia per le... Ore 14:11 - Di: destra senza piano su gas, porta a sbattere "Mi dispiace che la destra non ... Impegno Civico: il programma elettorale di Di Maio per le elezioni 2022 Roma, 4 set. (Adnkronos) – Una intesa futura con il M5s “Sono loro che si sono autoesclusi, vengono in Tv a dire che voglio stare da soli, si sono autoisolati. Il voto a Conte aiuta Meloni e Salvini” ...ROMA – “Usare il diritto di tribuna sarebbe stato più semplice per me. Non è stato un agosto semplice, c’è stato un momento in cui abbiamo pensato di non presentarci. A un certo punto però abbiamo dec ...