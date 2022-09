Elezioni | Di Maio | ' azzerare Iva su beni alimentari di prima necessità'

(Di domenica 4 settembre 2022) Roma, 4 set. (Adnkronos) - "Quando diciamo che è in gioco la posizione italiana nella politica estera parliamo di questioni che riguardano i rubinetti di casa nostra e il prezzo deglie delle materie prime. Per questo bisognal'Iva sudi, una cosa che permetterà alle famiglie di pagarli". Lo ha detto Luigi Dia Mezz'ora in più.

LaVeritaWeb : «Se al voto trionfasse il centrodestra, disastro finanziario e uscita dalla Nato». Luigi Di Maio ed Enrico Letta su… - FratellidItalia : Elezioni, Meloni: Indegno Ministro Esteri Di Maio pagato dai cittadini per screditare l’Italia - Al_Barrique : @jacopo_iacoboni Di Maio farà una brutta fine alle elezioni. Traditore e leccaculo. - GianniMarangon : RT @speranza58: @EnricoLetta @ilmanifesto La strada verso una rottura con Conte è iniziata dalle elezioni del PdR. Si era capito che qualsi… - Gb13Giovanna : RT @speranza58: @EnricoLetta @ilmanifesto La strada verso una rottura con Conte è iniziata dalle elezioni del PdR. Si era capito che qualsi… -

... magari a doppia cifra, ma intanto Carlo Calenda guarda già al dopoe vede la lista nata ... Mi fa molta impressione vedere Cottarelli con Fratoianni, Sala con Di...', ha aggiunto Calenda ......d'urgenza" sull'ammissione della lista stessa nelle circoscrizioni della Lombardia per le... Ore 14:11 - Di: destra senza piano su gas, porta a sbattere "Mi dispiace che la destra non ... Elezioni, Luigi Di Maio rischia la poltrona: il clamoroso ribaltone nel collegio di Napoli

Roma, 4 set (Adnkronos) - "Il tema delle sanzioni è molto chiaro nella destra italiana: non hanno una linea. Salvini non le vuole per fare favore a Putin. La Meloni prova a rassicurare, ma una aspiran ...