Elezioni: Cottarelli, 'avversario destra sovranista, ruolo +Europa fondamentale' (Di domenica 4 settembre 2022) Roma, 4 set. (Adnkronos) - "Ho lavorato sia con Pd che con +Europa ed Azione come programma per l'Italia, mia speranza sarebbe stata alleanza fra queste forze. Adesso l'importante è rendersi conto che l'avversario principale è la destra sovranista. Il ruolo di + Europa in questa campagna è assolutamente fondamentale". Lo dice Carlo Cottarelli intervenendo in streaming all'apertura della campagna elettorale di +Europa a Roma ed aggiunge: "+Europa è quella che meglio può rappresentare legame con l'Europa e gli ideali europeistici". "Ci sono parti del programma di +Europa che ho contribuito io stesso a scrivere come sul debito pubblico, elemento che io ritrovo nel programma di +Europa ma non ritrovo in ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) Roma, 4 set. (Adnkronos) - "Ho lavorato sia con Pd che coned Azione come programma per l'Italia, mia speranza sarebbe stata alleanza fra queste forze. Adesso l'importante è rendersi conto che l'principale è la. Ildi + Europa in questa campagna è assolutamente". Lo dice Carlointervenendo in streaming all'apertura della campagna elettorale dia Roma ed aggiunge: "è quella che meglio può rappresentare legame con l'Europa e gli ideali europeistici". "Ci sono parti del programma diche ho contribuito io stesso a scrivere come sul debito pubblico, elemento che io ritrovo nel programma dima non ritrovo in ...

