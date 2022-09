**Elezioni: Carfagna, 'preoccupati da chi dice di rinegoziare Pnrr, significa bloccarlo'** (Di domenica 4 settembre 2022) Roma, 4 set. (Adnkronos) - "Noi abbiamo voluto dare ai cittadini del mezzogiorno il messaggio che con il Pnrr diamo la possibilità di camminare con le proprie gambe, spetterà al prossimo governo decidere cosa fare". Così Mara Carfagna, ministro per il Sud e la coesione territoriale, ospite a Cernobbio del Forum Ambrosetti. "Ci preoccupiamo quando sentiamo parlare di rinegoziazione del piano, perché come ha detto il ministro Franco significa di fatto bloccarlo", avverte la ministra. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) Roma, 4 set. (Adnkronos) - "Noi abbiamo voluto dare ai cittadini del mezzogiorno il messaggio che con ildiamo la possibilità di camminare con le proprie gambe, spetterà al prossimo governo decidere cosa fare". Così Mara, ministro per il Sud e la coesione territoriale, ospite a Cernobbio del Forum Ambrosetti. "Ci preoccupiamo quando sentiamo parlare di rinegoziazione del piano, perché come ha detto il ministro Francodi fatto", avverte la ministra.

