**Elezioni: Calenda, 'Draghi guida Paese mentre politica gioca a racchettoni'** (Di domenica 4 settembre 2022) Cernobbio (Como), 4 set. (Adnkronos) - "Mario Draghi è alla guida del Paese mentre noi giochiamo a racchettoni in campagna elettorale. Io penso che dovremmo tenere lui, l'italiano più illustre del mondo, a gestire il momento più difficile che c'è. Se poi non vorrà, non si può comunque perdere il modo con cui si è lavorato". Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda intervenendo al Forum Ambrosetti, in corso a Cernobbio.

