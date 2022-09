Elezioni | a Paupisi Marco Cerreto FdI | “Il Pnrr indispensabile per rilancio del territorio”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 4 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) –, candidato nel Collegio plurinominale alla Camera dei Deputati Campania 2 (Caserta – Benevento) ha partecipato presso la sala consiliare del Comune diall’incontro “Rilanciare ed accelerare la progettazione per la riorganizzazione e lo sviluppo delle aree interne attraverso il“. “Ci troviamo – dichiara il candidato– su un duplice binario, da un lato abbiamo una progettualità delda portare avanti e che prevede entro il 2027 la traduzione in azioni concrete per questoe costruire un modello di crescita sostenibile ed integrato, dall’altro, alla luce della nuova emergenza che riguarda i rincari dovuti al conflitto russo ucraino che ha ...