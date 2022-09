Elezioni 2022, Renzi: "Meloni premier non spaventa" (Di domenica 4 settembre 2022) Roma, 4 set (Adnkronos) - Giorgia Meloni premier spaventa? "No. Secondo me la Meloni non attenta alla libertà e alla democrazia di nessuno, se viene votata è giusto. Ma attenti al portafoglio, l'economia ha bisogno di chi non sfascia i conti". Sono le parole di Matteo Renzi, leader di Italia Viva, a Zona bianca. Una battuta su Enrico Letta: "Tutti i giorni ci attacca, un po' mi spiace. Oggi ha detto che è per il Reddito di cittadinanza e non per il Jobs act. Segnalo che quando il Pd era Partito democratico era per il Jobs act e contro il Reddito di cittadinanza. Da quando c'è Letta il Pd ha cambiato volto, a questo punto può cambiare nome e chiamarsi Movimento 5 stelle". Il dibattito in vista delle Elezioni 2022 del 25 settembre negli ultimi giorni si concentra ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) Roma, 4 set (Adnkronos) - Giorgia? "No. Secondo me lanon attenta alla libertà e alla democrazia di nessuno, se viene votata è giusto. Ma attenti al portafoglio, l'economia ha bisogno di chi non sfascia i conti". Sono le parole di Matteo, leader di Italia Viva, a Zona bianca. Una battuta su Enrico Letta: "Tutti i giorni ci attacca, un po' mi spiace. Oggi ha detto che è per il Reddito di cittadinanza e non per il Jobs act. Segnalo che quando il Pd era Partito democratico era per il Jobs act e contro il Reddito di cittadinanza. Da quando c'è Letta il Pd ha cambiato volto, a questo punto può cambiare nome e chiamarsi Movimento 5 stelle". Il dibattito in vista delledel 25 settembre negli ultimi giorni si concentra ...

