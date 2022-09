Elezioni 2022 | Meloni da Cernobbio | “Pnrr si può perfezionare”

Leggi su italiasera

(Di domenica 4 settembre 2022) (Adnkronos) – “Non può essere eresia dire che il, scritto prima che si materializzasse il conflitto in Ucraina, non possa essere perfezionato”.?Lo ha detto Giorgiaal Forum Ambrosetti di, dove ha parlato in modo particolare di politica internazionale e di economia. “No a un nuovo scostamento di bilancio – chiarisce la leader di Fratelli d’Italia – ma penso si possa provare a parlare con l’Europa peril. Non è impossibile, è previsto”. Secondo“se l’Italia domani non mandasse più armi e non partecipasse più alle sanzioni, che cosa farebbe il resto dell’Occidente? Niente, continuerebbe a mandare armi. E’ la nostra posizione che stiamo decidendo, la nostra credibilità. Se domani l’Italia si sfilasse dai suoi alleati, per l’Ucraina non ...