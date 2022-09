Elezioni 2022 | Letta | “Se vince destra brindano Putin | Orban e Trump”

petergomezblog : Elezioni, Conte: “Noi unici a proporre salario minimo legale, Meloni parla a pancia piena” - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Meloni-Grimilde offre una mela avvelenata all'Italia-Biancaneve in un nuovo murale. Nel centro di R… - petergomezblog : Elezioni, Conte: “Con questo vertice del Pd sarà molto improbabile dialogare dopo il voto” - ImolaOggi : ??Elezioni, Letta: 'nelle prossime settimane ribalteremo tutti i pronostici, tutti i sondaggi' - ledicoladelsud : Letta “Se la destra vince le elezioni l’Italia sarà a fianco di Putin” -

La leader di Fdi promuove la proposta sul tetto al prezzo del gas. Letta assicura: 'La partita delleè tutta da giocare'. Conte attacca il PD. Fratoianni a Sky TG24: 'Usare extraprofitti per fasce deboli'. Salvini snobba i sondaggi che danno il M5s sopra la Lega e annuncia invece il '..."Subito dopo questeapriremo un cantiere vasto, per un partito per la repubblica, di azione repubblicana, un fronte repubblicano. Chiamatelo come volete, ma sapete cos'è È esattamente lo spirito repubblicano di ...Ieri, sabato 3 settembre a partire dalle 17 a Cuneo, presso il Ristorante “Le Petit Papillon”, si è tenuto l’incontro di presentazione dei candidati di Azione-Italia Viva alle elezioni politiche del 2 ...Mentre a 16 anni il primo si iscriveva di nascosto alla Dc («allora ci volevano 18 anni...»), l’altro a quell’età prendeva la tessera dei Giovani comunista con il Pci di Enrico Berlinguer («ne sono an ...