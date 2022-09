Elezioni 2022 | Follini | “Meloni tra richieste alleati e principio realtà”

petergomezblog : Elezioni, Conte: “Noi unici a proporre salario minimo legale, Meloni parla a pancia piena” - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Meloni-Grimilde offre una mela avvelenata all'Italia-Biancaneve in un nuovo murale. Nel centro di R… - Adnkronos : #Elezionipolitiche2022, tutto esaurito a evento #Renzi e #Calenda a Milano: ressa per entrare. #ultimora - Rossana44792035 : RT @LauraGaravini: Contro il caro bollette, il Governo #Draghi sta dimostrando ancora una volta serietà e concretezza. Prevedendo misure pe… - BuonaDestra : RT @Linkiesta: Il vero voto utile è quello per il Terzo Polo, dicono @CarloCalenda e @matteorenzi I due leader annunciano per la prima vol… -

Sky Tg24

La leader di Fdi promuove la proposta sul tetto al prezzo del gas. Letta assicura: 'La partita delleè tutta da giocare'. Conte attacca il PD. Fratoianni a Sky TG24: 'Usare extraprofitti per fasce deboli'. Salvini snobba i sondaggi che danno il M5s sopra la Lega e annuncia invece il '..."Subito dopo questeapriremo un cantiere vasto, per un partito per la repubblica, di azione repubblicana, un fronte repubblicano. Chiamatelo come volete, ma sapete cos'è È esattamente lo spirito repubblicano di ... Elezioni, le news. Letta: "Salvini pro Putin è un pericolo per il Paese" Abbandoni della Lega in Abruzzo nel pieno della campagna elettorale da parte di sette amministratori comunali, tra cui tre sindaci ...Colpi di pistola a salve sono stati sentiti ieri sera a Torino nel quartiere San Salvario in via Saluzzo, in una delle zone più frequentate della movida estiva. Sul posto è intervenuta la polizia. Gli ...