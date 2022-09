È Orban il riferimento della destra per le politiche della famiglia Più agevolazioni per quelle numerose e soldi

Leggi su ildenaro

(Di domenica 4 settembre 2022) Ferie a genitori e nonni, asili nido, sconti fiscali per tutti – È da prendere ad esempio lo statista ungherese che tifa per Putin, come la Le Pen. Non si doveva neppure aspettare che vincesse laper imitarlo. Però, se le donne sono in carriera e tolgono valore agli uomini, come possono mettere al mondo più figli e poi occuparsene? Si sono montate un po’ la testa e stanno occupando tutti i posti di lavoro negli ospedali come medici, nella scuola, nelle università e a capo delle grandi aziende. È il caso di mettergli qualche limite. Prenderemo consulenti talebani. Visto che non intendono dargli il Viminale cui ambisce Fratelli d’Italia, confidando nella gratitudine di Mattarella Salvini aspira a guidare il governo. Perché mai chi prende più voti deve fare il Premier? È ormai tradizione italica che a designare il Presidente del Consiglio sia il Capo dello Stato. ...