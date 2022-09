È morto Cesare Pompilio | opinionista TV e grande tifoso della Juventus

(Di domenica 4 settembre 2022) È, popolareTV e. Noto per le sue apparizioni a Telelombardia, era molto...

ilmessaggeroit : Morto Cesare Pompilio, popolare tifoso della Juventus e opinionista tv. L'addio di Luciano Moggi: «Riposa in pace a… - Gio40351985 : RT @FabRavezzani: Ho una terribile notizia da darvi. Purtroppo è morto il mio e nostro caro amico Cesare Pompilio. Solo chi ha avuto la for… - gabrielebit : RT @FabRavezzani: Ho una terribile notizia da darvi. Purtroppo è morto il mio e nostro caro amico Cesare Pompilio. Solo chi ha avuto la for… - daniel_perr17 : RT @FabRavezzani: Ho una terribile notizia da darvi. Purtroppo è morto il mio e nostro caro amico Cesare Pompilio. Solo chi ha avuto la for… - Fedeves2001 : RT @FabRavezzani: Ho una terribile notizia da darvi. Purtroppo è morto il mio e nostro caro amico Cesare Pompilio. Solo chi ha avuto la for… -

Sport Fanpage

Il divulgatore e giornalista,il 13 agosto scorso a 93 anni, nel corso della sua carriera, ... Piero Angela frequentò il liceo classico D'Azeglio di Torino (lo stesso dove studiarono anche......il 4 marzo 1915, legò all'Amministrazione Provinciale di Siena un Palazzo di sua proprietà", ... dopo altre pastoie burocratiche, ebbe pertanto inizio, a cura diBrandi, il trasferimento ... È morto Cesare Pompilio, popolare opinionista TV super tifoso della Juve: Ci lascia un vuoto È morto Cesare Pompilio, popolare opinionista TV e tifoso della Juventus. Il ricordo di Luciano Moggi: “Tutto quello che abbiamo vissuto insieme non potrà mai essere cancellato”. Una notizia che È mor ...Se qualcuno, citando Dante, dice: «Non ti curar di lor, ma guarda e passa», non è gentile fargli notare che la citazione è imprecisa. Dante non ha scritto «non ti curar di lor» ma «non ragioniam di lo ...