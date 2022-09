E’ lui il più bello d’Italia: lo conoscete tutti soprattutto Maria De Filippi (Di domenica 4 settembre 2022) Il più bello d’Italia è una conoscenza stretta di Maria De Filippi e lo avete visto tutti quanti. Il giovane ha conquistato un traguardo importante e senza dubbio meritato. Bellissimo e con un fisico statuario si è portato a casa il primo posto sbaragliando la concorrenza. Maria De Filippi-Altranotizia (fonte: Google)Il vincitore del concorso che ora è il più bello d’Italia è una conoscenza stretta di Maria De Filippi. Avete avuto tutti modo di vederlo e conoscerlo nel suo percorso in TV. Sapete di chi si tratta? È lui il più bello d’Italia e ha sbaragliato la concorrenza Il più bello d’Italia è ... Leggi su altranotizia (Di domenica 4 settembre 2022) Il piùè una conoscenza stretta diDee lo avete vistoquanti. Il giovane ha conquistato un traguardo importante e senza dubbio meritato. Bellissimo e con un fisico statuario si è portato a casa il primo posto sbaragliando la concorrenza.De-Altranotizia (fonte: Google)Il vincitore del concorso che ora è il piùè una conoscenza stretta diDe. Avete avutomodo di vederlo e conoscerlo nel suo percorso in TV. Sapete di chi si tratta? È lui il piùe ha sbaragliato la concorrenza Il piùè ...

MarcoMoriniTW : @maryvoll2 L’idea di questo intero tour è nata da qui, le prime date sono state fissate qui quando un vero tour anc… - GiovaAlbanese : Quel papà (di cui non condivido la foto per rispetto del figlio, che è un minore) merita di non entrare più allo st… - _Morik92_ : #Arrivabene a Dazn: 'Con CR7 ci siamo salutati in Juventus con rispetto reciproco, poi quello che è successo al Man… - Gio_louxhaz : il meglio deve ancora venire di marco mi ha scaldato il cuore, non vedo l’ora di assistere a tutti i traguardi che… - FlazzKKK : @paolo_is_dead Apparte che è fake comunque si abbastanza clown, non capisco perche prova a fare lo striker tecnico… -