Dodici anni fa l’omicidio Vassallo, il commissario Migliorino: “Nella lotta alla mafia vi lasceranno soli” (Di domenica 4 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiPollica (Sa) – “Vi lasceranno soli Nella lotta alla mafia, ma combattere la criminalità organizzata è un dovere che ognuno di noi ha per camminare a testa alta e continuare a guardare negli occhi i nostri familiari”. Poche parole, che raccontano l’amarezza e il dramma di chi, da parlamentare della Commissione Antimafia combatte attraverso atti, dossier d’inchiesta e audizioni, ogni giorno contro ogni forma di mafia che affligge l’Italia ma viene “lasciato solo da chi dovrebbe proteggerci”.A pronunciare queste parole, nel corso del memorial organizzato dalla fondazione Vassallo in ricordo del sindaco Vassallo, il deputato uscente e commissario della ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 4 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiPollica (Sa) – “Vi, ma combattere la criminalità organizzata è un dovere che ognuno di noi ha per camminare a testa alta e continuare a guardare negli occhi i nostri familiari”. Poche parole, che raccontano l’amarezza e il dramma di chi, da parlamentare della Commissione Anticombatte attraverso atti, dossier d’inchiesta e audizioni, ogni giorno contro ogni forma diche affligge l’Italia ma viene “lasciato solo da chi dovrebbe proteggerci”.A pronunciare queste parole, nel corso del memorial organizzato dfondazionein ricordo del sindaco, il deputato uscente edella ...

RaiPlay : A 100 anni dalla nascita di #VittorioGassman, avvenuta il #1settembre 1922, una serie di contenuti da #RaiTeche per… - vrn_dst : RT @tommofranks: dodici anni che il 4 settembre penso sempre che non c'è niente al mondo che ti fa sentire come ti sentivi al tuo primo con… - tommofranks : dodici anni che il 4 settembre penso sempre che non c'è niente al mondo che ti fa sentire come ti sentivi al tuo primo concerto dei blink - moltelomelania : @mengonimarco sono dodici anni che ogni volta che provo a fare una cosa che ti riguarda si manifesta la necessità d… - max_maxime00 : @Massimotagliat2 @damorantonio carenza o addirittura mancanza di analisi critica...questo è uno dei motivi che ha p… -