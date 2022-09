Diretta Udinese-Roma 4-0 | primo gol in Serie A per Lovric che cala il poker alla Dacia Arena

zazoomblog : Diretta Udinese-Roma 3-0: Pereyra trova una bella traiettoria con il mancino lUdinese ne fa 3 - #Diretta #Udinese-… - Muttley97888293 : 3-0 dell'Udinese alla Roma. Su #Sky tra un pò si piange in diretta. - TuttoASRoma24 : Udinese-Roma, Udogie sblocca l’incontro: segui la Diretta Live della Serie A ???? #ASRoma #Mourinho #DajeRoma… - gianluigidellac : RT @Corriere: Udinese-Roma: subito un'occasione per Dybala Diretta 0-0 -

... dalle ore 15 la cronaca con commento indella partita. TABELLINO JUVENTUS (4 - 3 - 3) - ... Jovic lo abbiamo tenuto a riposo contro l', in funzione di una gestione della tante partite in ...... dove vedere le partite intv e streaming 09.30 Pohang - Daegu (K - League) - ONEFOOTBALL 11.00 Frosinone - Napoli (Campionato Primavera) - SPORTITALIA Bologna -(Campionato Primavera)...La sfida della Dacia Arena tra Udinese e Roma chiude la domenica di Serie A. Subito pericoloso Dybala, ma è Udogie a colpire su un errore di Karsdorp. La Joya va vicino al pari, dall'altra parte Deulo ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...