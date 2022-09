DIRETTA F1 | GP Olanda 2022 LIVE | Safety Car | si ribalta tutto! Ultimi giri imprevedibili!

Leggi su oasport

(Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA60° giro/72 Per ora nessuna sanzione per Sainz. 60° giro/72 La classifica dopo la baraonda dellaCar. 1 Lewis HAMILTON MercedesLEADER 3 2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.154 4 3 George RUSSELL Mercedes+2.097 34 Charles LECLERC Ferrari+3.608 4 5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+4.478 46 Carlos SAINZ Ferrari+5.405 3 7 Fernando ALONSO Alpine+7.790 3 8 Lando NORRIS McLaren+10.234 3 9 Esteban OCON Alpine+12.408 3 10 Lance STROLL Aston Martin+13.687 4 11 Pierre GASLY AlphaTauri+15.347 4 12 Alexander ALBON Williams+41.225 4 13 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+42.494 4 14 Sebastian VETTEL Aston Martin+43.439 4 15 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+46.782 4 16 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+58.541 4 17 Daniel RICCIARDO McLaren+65.675 5 18 Nicholas LATIFI Williams1 L 4 19 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo1 L 2 60° giro/72 ...