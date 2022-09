DIRETTA F1 | GP Olanda 2022 LIVE | Ferrari deludente | 3° Leclerc Vince Verstappen davanti a Russell

Leggi su oasport

16.42 Forse avrebbe vinto lo stesso, ma non è mancato un pizzico di fortuna a Max, che celebra da vero e proprio Messia la trentesima vittoria in carrieraal proprio pubblico. Oggi l'insidia principale per il campione del mondo è arrivata dalla Mercedes: chissà come sarebbe finita senza la Safety Car provocata da Bottas (Alfa Romeo, ha rotto il motore…). Hamilton si sarebbe davvero potuto giocare il successo. 16.41 L'ordine d'arrivo (sono già stati assegnati i 5 secondi di penalità a Sainz): 1 MaxRed Bull RacingLEADER 4 2 GeorgeMercedes+4.071 33 Charles+10.929 4 4 Lewis HAMILTON Mercedes+13.016 3 5 Sergio PEREZ Red Bull ...