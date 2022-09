De Magistris a Rtl 102.5: “Sanzioni alla Russia non sta colpendo i governi, ma i popoli. Hanno ricadute sociali ed economiche sugli italiani” (Di domenica 4 settembre 2022) “Finora non è stato fatto nulla, anzi invio delle armi, il tema delle Sanzioni, l’entrata in guerra, oltre a non portare la pace sta facendo ricadere soprattutto sull’Italia degli effetti sociali ed economici devastanti”. Lo ha detto Luigi De Magistris, dell’Unione popolare a Rtl 102.5. “In tutto questo il governo Draghi non riesce nemmeno a far pagare gli extraprofitti alle multinazionali che ci stanno guadagnando mentre famiglie e imprese non arrivano alla fine del mese. In Europa non si riesce ad ottenere un tetto e a fermare le speculazioni. Nel nostro programma c’è il tema di far ritornare nella disponibilità dello Stato i beni comuni tra cui gas ed energia”. Quindi è d’accordo con Salvini sul fronte delle Sanzioni? “C’è una differenza: Salvini appartiene a un governo finora responsabile di questa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) “Finora non è stato fatto nulla, anzi invio delle armi, il tema delle, l’entrata in guerra, oltre a non portare la pace sta facendo ricadere soprattutto sull’Italia degli effettied economici devastanti”. Lo ha detto Luigi De, dell’Unione popolare a Rtl 102.5. “In tutto questo il governo Draghi non riesce nemmeno a far pagare gli extraprofitti alle multinazionali che ci stanno guadagnando mentre famiglie e imprese non arrivanofine del mese. In Europa non si riesce ad ottenere un tetto e a fermare le speculazioni. Nel nostro programma c’è il tema di far ritornare nella disponibilità dello Stato i beni comuni tra cui gas ed energia”. Quindi è d’accordo con Salvini sul fronte delle? “C’è una differenza: Salvini appartiene a un governo finora responsabile di questa ...

