Dave Grohl ricorda il batterista Taylor Hawkins, la voce rotta dal pianto all’evento di Wembley: «Qui per celebrare nostro fratello» – Il video (Di domenica 4 settembre 2022) Amici, familiari, colleghi, fan. Migliaia di persone hanno riempito lo stadio londinese di Wembley per salutare Taylor Hawkins: «A Taylor piaceva suonare e registrare con tutti. Amava suonare ogni giorno. Stasera ci siamo riuniti per celebrare la vita, la musica e l’amore del nostro caro amico, nostro compagno di band, nostro fratello». Non riesce a trattenere le lacrime Dave Grohl. Per 25 anni, dal 1997, ha suonato insieme a lui nei Foo Fighters e ora deve dirgli addio. Hawkins è stato trovato senza vita lo scorso 25 marzo nella sua camera d’albergo a Bogotà, in Colombia. Aveva 50 anni e avrebbe dovuto esibirsi con il gruppo al Festival Estereo Picnic. Tutto il mondo del rock ha ... Leggi su open.online (Di domenica 4 settembre 2022) Amici, familiari, colleghi, fan. Migliaia di persone hanno riempito lo stadio londinese diper salutare: «Apiaceva suonare e registrare con tutti. Amava suonare ogni giorno. Stasera ci siamo riuniti perla vita, la musica e l’amore delcaro amico,compagno di band,». Non riesce a trattenere le lacrime. Per 25 anni, dal 1997, ha suonato insieme a lui nei Foo Fighters e ora deve dirgli addio.è stato trovato senza vita lo scorso 25 marzo nella sua camera d’albergo a Bogotà, in Colombia. Aveva 50 anni e avrebbe dovuto esibirsi con il gruppo al Festival Estereo Picnic. Tutto il mondo del rock ha ...

