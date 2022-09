Dai parlamentari pianisti all’astensione il passo è breve. La versione di Mastrapasqua (Di domenica 4 settembre 2022) Che cos’hanno in comune Luigi Di Maio e Bruno Tabacci? All’anagrafe una generazione di differenza. Napoletano il primo, mantovano il secondo. Campione della terza Repubblica Di Maio, “vecchio arnese” della Prima Tabacci. Grillino uno e democristiano l’altro. In verità “ex” per tutti e due. Ecco, sono entrambi degli ex. Ma soprattutto sono stati esentati dal raccogliere firme per presentarsi alle prossime elezioni. Tabacci lo è grazie al suo simbolo-partito che data prima del 31 dicembre 2021, Di Maio grazie al simbolo di Tabacci. Non sono gli unici a essersi trovati “insieme” non per caso, ma per interesse. L’Italia è ormai una strana democrazia. La voglia e il bisogno di rinnovare il Parlamento si scontra con un conservatorismo difficile da spiegare all’elettore che lo chiedesse. Nei giornali se lo chiedono in pochi, assuefatti forse dalla frequentazione del Palazzo. Una corsa ... Leggi su formiche (Di domenica 4 settembre 2022) Che cos’hanno in comune Luigi Di Maio e Bruno Tabacci? All’anagrafe una generazione di differenza. Napoletano il primo, mantovano il secondo. Campione della terza Repubblica Di Maio, “vecchio arnese” della Prima Tabacci. Grillino uno e democristiano l’altro. In verità “ex” per tutti e due. Ecco, sono entrambi degli ex. Ma soprattutto sono stati esentati dal raccogliere firme per presentarsi alle prossime elezioni. Tabacci lo è grazie al suo simbolo-partito che data prima del 31 dicembre 2021, Di Maio grazie al simbolo di Tabacci. Non sono gli unici a essersi trovati “insieme” non per caso, ma per interesse. L’Italia è ormai una strana democrazia. La voglia e il bisogno di rinnovare il Parlamento si scontra con un conservatorismo difficile da spiegare all’elettore che lo chiedesse. Nei giornali se lo chiedono in pochi, assuefatti forse dalla frequentazione del Palazzo. Una corsa ...

