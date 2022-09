Da Kabul all’Italia | la storia del videomaker Arif | profugo per aver dato voce alle donne afghane

(Di domenica 4 settembre 2022) Un anno faTakveen era all’aeroporto di, la salvezza e la libertà erano a un passo e affidate a un volo: prenderlo significava lasciare a malincuore il suo Paese e la sua famiglia, ma anche lasciarsispil regime e la persecuzione. In Afghanistan, fino a quel momento, aveva coltivato le sue passioni, il cinema e la fotografia, ed era riuscito a farne un lavoro. Come fotografo eha organizzato festival, spettacoli teatrali e realizzato documentari con un preciso obiettivo: dareraccontando la condizione femminile nel Paese. Quando i talebani, però, hanno (ri)preso il potere, la sua stessa vita, oltre a quella della popolazione femminile, è stata in pericolo. E così, dopo 48 ...

Luce

