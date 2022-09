Curling maschile | l’Italia vince il torneo di Adelboden

(Di domenica 4 settembre 2022) La Nazionale italianadiha vinto ildi(Svizzera) battendo in finale gli elvetici del Team Schnider per 8-6 all’extra end. Prosegue nel migliore dei modi, dunque, l’avvio di stagione 2022/2023 per la squadra guidata dal direttore tecnico Claudio Pescia e formata da Joel Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Aeronautica Militare), Sebastiano Arman (Aeronautica Militare) e Mattia Giovanella (Fiamme Oro). Questo il commento di Pescia a riassumere il grandeazzurro: “I ragazzi hanno allungato la serie di vittorie conquistando il secondoWCT di fila. Oggi la squadra è partita forte con uno spettacolare tiro di Retornaz che è valso 3 punti. Poi, dopo la reazione degli avversari, siamo rimasti nel match combattendo fino all’esito favorevole ...

