Crialese svela la sua storia  di uomo trans con il film L’immensità | «Ho lasciato un pezzo del mio corpo»

E, dopo l'annuncio del programma ,i dettagli degli appuntamenti con i film delle varie ... Penelope Cruz (Coppa Volpi 2021) è al servizio de L'immensità di Emanuele(in sala dal 15 ...A fianco dell'affresco materno di Emanuele, L'immensità, storia di una coppia in crisi e ... l'inedito In viaggio , chei retroscena dei pellegrinaggi di Papa Francesco. Per quanto ...Venezia 79, le quote delle scommesse svelano i favoriti. Anche un paio di film e registi italiani tra outsider e potenziali vincitori ...Svelati trailer e poster de L'Immensità, nuovo film di Emanuele Crialese che vede protagonista Penélope Cruz e verrà presentato in anteprima in concorso a Venezia 2022 per poi approdare al cinema il 1 ...