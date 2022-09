Così la Cartabia ha congelato la "giustizia a orologeria" (Di domenica 4 settembre 2022) Lo stop alle conferenze stampa show irrita Gratteri. Intercettazioni, il Copasir avvisa: ci sono troppe ombre Leggi su ilgiornale (Di domenica 4 settembre 2022) Lo stop alle conferenze stampa show irrita Gratteri. Intercettazioni, il Copasir avvisa: ci sono troppe ombre

fattoquotidiano : Mancano 1.600 magistrati: scoperture fino al 30% negli uffici. Così la riforma Cartabia va verso il flop (e i proce… - LuciaDeVivo2 : RT @gbarbacetto: Sì sì, il #bavaglio #Cartabia è un principio di civiltà giuridica: silenzio e mancanza d'informazione ai cittadini fino al… - Benjo36888305 : @LegaSalvini No è il modello dei Garantisti. Ha ragione, i Garantisti hanno fatto di tutto perchè sia cosí ed ora… - LiberaSamp : RT @gbarbacetto: Sì sì, il #bavaglio #Cartabia è un principio di civiltà giuridica: silenzio e mancanza d'informazione ai cittadini fino al… - stefaniaespos19 : @SkyTG24 Vanno messe in galera subito insieme ai genitori per almeno 24 ore così per fargli capire subito poi tanto… -

Maxi Gratteri, blitz elettorale: manette a valanga e show con i media Tanto sappiamo che le indagini sono fatte così: o c'è lo spione o c'è la spiata. Mai che si leggano ... Ma la ministra Cartabia e il Parlamento non avevano consentito solo i comunicati del capo della ... Chi non vuole Carlo Nordio come ministro della Giustizia ... salvo imprevisti naturalmente, farebbe rimpiangere Marta Cartabia da parte di chi l'ha combattuta ... Così ha appena riconosciuto ai pubblici ministeri la ragione di temere la dipendenza dal governo e ... ilGiornale.it Tanto sappiamo che le indagini sono fatte: o c'è lo spione o c'è la spiata. Mai che si leggano ... Ma la ministrae il Parlamento non avevano consentito solo i comunicati del capo della ...... salvo imprevisti naturalmente, farebbe rimpiangere Martada parte di chi l'ha combattuta ...ha appena riconosciuto ai pubblici ministeri la ragione di temere la dipendenza dal governo e ... Così la Cartabia ha congelato la "giustizia a orologeria"