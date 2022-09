Cosa si nasconde dietro alle eseritazioni militari congiunte tra Russia e Cina (Di domenica 4 settembre 2022) Russia, Cina e India nelle stesse esercitazioni militari. Dal primo al 7 settembre sono in programma particolari esercitazioni militari denominate Vostok 2022. Le manovre si terranno nell’Estremo Oriente russo e nel Mar del Giappone, e coinvolgeranno più di 50mila soldati e oltre 5mila unità d’arma, inclusi 140 aerei e 60 navi da guerra. Il Ministero InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 4 settembre 2022)e India nelle stesse esercitazioni. Dal primo al 7 settembre sono in programma particolari esercitazionidenominate Vostok 2022. Le manovre si terranno nell’Estremo Oriente russo e nel Mar del Giappone, e coinvolgeranno più di 50mila soldati e oltre 5mila unità d’arma, inclusi 140 aerei e 60 navi da guerra. Il Ministero InsideOver.

