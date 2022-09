Cori antisemiti contro il Milan nel derby (Di domenica 4 settembre 2022) (Adnkronos) – “Che tristezza”. “Such a shame”. Il Milan, dal proprio profilo Twitter, condanna così i Cori antisemiti che hanno preceduto il derby giocato ieri e vinto dai rossoneri 3-2 contro l’Inter. Ad accendere i riflettori sul caso è un tweet del profilo Storie Silenti che pubblica un video registrato prima del calcio d’inizio: tifosi che partecipano alla coreografia nerazzurra intonano il coro ‘i campioni dell’Italia sono ebrei’. “Altro caso di coro antisemita in SerieA, al momento dell’ingresso delle due squadre di Milano in campo. Infatti, poco prima della partita tra Milan e Inter, si sono uditi Cori antisemiti nei confronti dei tifosi rossoneri”, si legge nel tweet. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 4 settembre 2022) (Adnkronos) – “Che tristezza”. “Such a shame”. Il, dal proprio profilo Twitter, condanna così iche hanno preceduto ilgiocato ieri e vinto dai rossoneri 3-2l’Inter. Ad accendere i riflettori sul caso è un tweet del profilo Storie Silenti che pubblica un video registrato prima del calcio d’inizio: tifosi che partecipano alla coreografia nerazzurra intonano il coro ‘i campioni dell’Italia sono ebrei’. “Altro caso di coro antisemita in SerieA, al momento dell’ingresso delle due squadre dio in campo. Infatti, poco prima della partita trae Inter, si sono uditinei confronti dei tifosi rossoneri”, si legge nel tweet. L'articolo proviene da Italia Sera.

AntoVitiello : In merito ai cori antisemiti intonati nel #derby, il #Milan farà una segnalazione alla Procura. - gio9vi : RT @86_longo: Il Milan farà una segnalazione alla Procura in merito ai presunti cori antisemiti segnalati nel derby di ieri - solonapoli11 : RT @StorieSilenti: 'I campioni dell'Italia sono ebrei'. Altro caso di coro antisemita in #SerieA, al momento dell'ingresso delle due squadr… - gabe0_ : RT @StorieSilenti: 'I campioni dell'Italia sono ebrei'. Altro caso di coro antisemita in #SerieA, al momento dell'ingresso delle due squadr… - supermariolance : @gattointerista Cori antisemiti = insulti a Calhanoglu abahahahwyavaywbahsbshw vabe fatti un trapianto di cervello va -