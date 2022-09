Coppa del Mondo di Curling | l’Italia maschile vince ad Adelboden

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 4 settembre 2022) Prosegue nel migliore dei modi l’avvio di stagione 2022-23 della Nazionaledi. Impegnati nel torneo di, in Svizzera, il team tricolore guidato dal direttore tecnico Claudio Pescia e formato da Joel Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Aeronautica Militare), Sebastiano Arman (Aeronautica Militare) e Mattia Giovanella (Fiamme Oro) si è imposto superando oggi in finale all’extra end gli svizzeri del team Schnider per 8-6. Stesso esito e stesso punteggio della sfida del girone proprio contro gli elvetici. Percorso netto perin questa tappa del WorldTour: sempre più affiatati gli azzurri, bravi a superare subito nel Gruppo B per 8-1 gli svizzeri del team Solothurn-Biel e per 9-1 i connazionali del team Bangerter prima dei successi proprio contro il team Schnider ...