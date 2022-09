Conference League 2022/2023: le avversarie della Fiorentina (Di domenica 4 settembre 2022) Continua la nostra analisi delle squadre che dovranno affrontare le “italiane” nelle competizioni internazionali targate UEFA. Quest’oggi ci focalizzeremo sulle avversarie della Fiorentina. Il campionato 2021/2022 concluso in settima posizione, ha permesso alla compagine toscana di qualificarsi in Conference League. In occasione dei sorteggi di Nyon, la viola è stata inserita nel gruppo A con: Istanbul Basaksehir, Hearts e RFS Riga. Conference League 2022/2023, le avversarie della Fiorentina: un girone abbordabile per la viola La Fiorentina torna a partecipare ad una competizione internazionale a 5 anni di assenza dall’ultima volta. Dopo aver ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 4 settembre 2022) Continua la nostra analisi delle squadre che dovranno affrontare le “italiane” nelle competizioni internazionali targate UEFA. Quest’oggi ci focalizzeremo sulle. Il campionato 2021/concluso in settima posizione, ha permesso alla compagine toscana di qualificarsi in. In occasione dei sorteggi di Nyon, la viola è stata inserita nel gruppo A con: Istanbul Basaksehir, Hearts e RFS Riga., le: un girone abbordabile per la viola Latorna a partecipare ad una competizione internazionale a 5 anni di assenza dall’ultima volta. Dopo aver ...

