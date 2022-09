Com’era la Pianura Padana mille anni fa? A Giussago il progetto di Simbiosi ce lo mostra (Di domenica 4 settembre 2022) Il futuro può venire dal passato. Perché guardare indietro, alcune volte, ci rende più chiaro l’orizzonte e ci svela soluzioni inedite. Soprattutto quando il presente sembra senza vie d’uscita. È quello che sta accadendo a Giussago (Cascina Darsena), in provincia di Pavia, ma a soli 18 chilometri in linea d’aria da Piazza Duomo a Milano. Qui è stato ricreato uno spazio agricolo di 500 ettari che richiama la Pianura Padana di mille anni fa – compresi sentieri, piccole paludi, ed animali allo stato brado – facendo rifiorire la biodiversità, oggi sacrificata ai metodi dell’agricoltura intensiva. Il risultato è un contrasto quantomai stridente con il territorio circostante, soprattutto in un’estate siccitosa come quella che stiamo ancora affrontando, che ha messo a dura prova colture e raccolti, rendendo ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 4 settembre 2022) Il futuro può venire dal passato. Perché guardare indietro, alcune volte, ci rende più chiaro l’orizzonte e ci svela soluzioni inedite. Soprattutto quando il presente sembra senza vie d’uscita. È quello che sta accadendo a(Cascina Darsena), in provincia di Pavia, ma a soli 18 chilometri in linea d’aria da Piazza Duomo a Milano. Qui è stato ricreato uno spazio agricolo di 500 ettari che richiama ladifa – compresi sentieri, piccole paludi, ed animali allo stato brado – facendo rifiorire la biodiversità, oggi sacrificata ai metodi dell’agricoltura intensiva. Il risultato è un contrasto quantomai stridente con il territorio circostante, soprattutto in un’estate siccitosa come quella che stiamo ancora affrontando, che ha messo a dura prova colture e raccolti, rendendo ...

Luce_news : Com’era la Pianura Padana mille anni fa? A Giussago il progetto di Simbiosi ce lo mostra - Laila76913893 : @elespaterlini1 @vaniatoni2 L'ho riascoltata ora; suggestiva! Anche qui,in pianura,un gran temporale ma ero in un… - onlythebreak : Hanno fatto tremare il culo all’emilia romagna e alla fine era solo per le spiagge ma porco cazzo come se abitare i… -

"Tutto il potere ai fascisti". La marcia su Roma (28 ottobre 1922) ...e il paese nelle mani di Benito Mussolini e che fa del "28 ottobre" il giorno inaugurale dell'Era ... che attraverso il "fascismo agrario", a partire dalla Pianura Padana, dilaga in tutto il Nord e poi ... QUELLA NOTTE DEL 20 AGOSTO 1991 Il viaggio era stato organizzato da una agenzia di viaggi 'di sinistra' e infatti ci ritrovammo a ... la pianura ungherese. Quasi un lusso per me, reduce da tre mesi passati nella caserma della Celere ... Luce ...e il paese nelle mani di Benito Mussolini e che fa del "28 ottobre" il giorno inaugurale dell'... che attraverso il "fascismo agrario", a partire dallaPadana, dilaga in tutto il Nord e poi ...Il viaggiostato organizzato da una agenzia di viaggi 'di sinistra' e infatti ci ritrovammo a ... laungherese. Quasi un lusso per me, reduce da tre mesi passati nella caserma della Celere ... Com'era la Pianura Padana mille anni fa A Giussago il progetto di Simbiosi ce lo mostra - Luce