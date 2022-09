Com'è andato il confronto tra i leader politici davanti agli industriali (Di domenica 4 settembre 2022) AGI - Le sfide economiche, l'Ucraina, il Pnrr, l'emergenza energia: il faccia a faccia tra i leader dei principali partiti in corsa per le elezioni va in scena sulle rive del lago di Como. Meloni e Letta, Salvini e Calenda, Conte e Tajani si confrontano al Forum Ambrosetti in una sfida davanti a economisti, imprenditori, ministri del governo Draghi. Il tema delle sanzioni alla Russia tiene banco fin dalle prime battute, dopo la proposta di una loro revisione avanzata dal numero uno della Lega. Il commento del segretario dem è durissimo: le parole di Salvini sono "frasi in libertà e irresponsabili" che "rischiano di fare un danno pesantissimo all'affidabilità dell'Italia e dell'Europa". Carlo Calenda preferisce non esprimersi, ma durante l'incontro con gli avversari chiarisce a Salvini il perché delle critiche che gli ha rivolto nelle ultime ... Leggi su agi (Di domenica 4 settembre 2022) AGI - Le sfide economiche, l'Ucraina, il Pnrr, l'emergenza energia: il faccia a faccia tra idei principali partiti in corsa per le elezioni va in scena sulle rive del lago di Como. Meloni e Letta, Salvini e Calenda, Conte e Tajani si confrontano al Forum Ambrosetti in una sfidaa economisti, imprenditori, ministri del governo Draghi. Il tema delle sanzioni alla Russia tiene banco fin dalle prime battute, dopo la proposta di una loro revisione avanzata dal numero uno della Lega. Il commento del segretario dem è durissimo: le parole di Salvini sono "frasi in libertà e irresponsabili" che "rischiano di fare un danno pesantissimo all'affidabilità dell'Italia e dell'Europa". Carlo Calenda preferisce non esprimersi, ma durante l'incontro con gli avversari chiarisce a Salvini il perché delle critiche che gli ha rivolto nelle ultime ...

