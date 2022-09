Come alberi in mezzo al mare, il nuovo parco eolico più grande al mondo oscilla, segue onde e produce 1,32 GW (Di domenica 4 settembre 2022) E’ stato battezzato “Hornsea 2”, è il successore del parco “Hornsea 1”, di cui supera la produzione di potenza per un ammontare di 0,12 GW, si trova nel Regno Unito ed è il parco eolico più grande al mondo. L’azienda danese Ørsted lo scorso 31 Agosto ne ha annunciato l’attivazione a pieno regime. Scopriamo tutti i dettagli. Un singolo giro di pala delle turbine dell’Hornsea 2 produce energia sufficiente a soddisfare il bisogno giornaliero di un’abitazione britannica media – ComputerMagazine.itUn impianto eolico installato nel Regno Unito in grado di produrre 1,32 GW di potenza che conquista il titolo di parco più grande al mondo: è l’Hornsea 2, prodotto dall’azienda danese Ørsted ed attivato a pieno regime due giorni ... Leggi su computermagazine (Di domenica 4 settembre 2022) E’ stato battezzato “Hornsea 2”, è il successore del“Hornsea 1”, di cui supera la produzione di potenza per un ammontare di 0,12 GW, si trova nel Regno Unito ed è ilpiùal. L’azienda danese Ørsted lo scorso 31 Agosto ne ha annunciato l’attivazione a pieno regime. Scopriamo tutti i dettagli. Un singolo giro di pala delle turbine dell’Hornsea 2energia sufficiente a soddisfare il bisogno giornaliero di un’abitazione britannica media – ComputerMagazine.itUn impiantoinstallato nel Regno Unito in grado di produrre 1,32 GW di potenza che conquista il titolo dipiùal: è l’Hornsea 2, prodotto dall’azienda danese Ørsted ed attivato a pieno regime due giorni ...

