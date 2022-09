Cma Cgm | piano da 1 | 5 miliardi per la decarbonizzazione

Leggi su ildenaro

(Di domenica 4 settembre 2022) "Investiremo nei prossimi 5 anni, con un fondo speciale energia, 1,5di euro in modo da accelerare ladelle nostre attività nel mondo intero". E' quanto rivela, al settimanale francese Jdd, Rodolphe Saadé, il Ceo di Cma Cgm, la compagnia francese di trasporto e spedizione di container. Il gruppo Cma Cgm, che nel 2022 acquista per 386 milioni di euro una quota del 9 per cento di Air France – Klm, occupa 150 mila dipendenti nel mondo e possiede una flotta di 580 navi. La compagnia beneficia di un quadro economico favorevole, con le ripercussioni economiche legate alla pandemia, che genera un'impennata dei prezzi dei container. "I prezzi – spiega il Ceo – hanno iniziato a scendere. Siamo passati da 15 mila dollari il container a 6.800 euro in media a luglio per le tratte tra l'Asia e l'Europa".