Clima, protesta di Ultima generazione nelle Gallerie dell'Accademia di Venezia: attiviste incollano le mani sulla Tempesta del Giorgione (Di domenica 4 settembre 2022) Questa mattina, domenica 4 settembre, nelle Gallerie dell'Accademia di Venezia due giovani del movimento Ultima generazione hanno manifestato la loro richiesta di agire, con urgenza, per fermare il disastro Climatico incollando le proprie mani alla cornice del dipinto cinquecentesco La Tempesta del Giorgione. "Con l'azione di disobbedienza civile alle Gallerie dell'Accademia, con le voci e i corpi di Beatrice e Bjork chiediamo ancora una volta al Governo di intraprendere azioni concrete verso l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili e l'abbandono dei combustibili fossili" dicono gli attivisti. "Un evento catastrofico è all'orizzonte: sconvolgerà la pace e romperà ...

