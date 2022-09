Classifica Moto3, Mondiale 2022: Izan Guevara nuovo leader, Dennis Foggia a -35 (Di domenica 4 settembre 2022) Classifica Mondiale Moto3 2022 1 Guevara Izan SPA 204 2 11 11 GARCIA Sergio SPA 1933 35 24 Foggia Dennis ITA 169 4 57 22 MASIA Jaume SPA 147 5 64 7 ÖNCÜ Deniz TUR 140 6 66 2 SASAKI Ayumu JPN 138 7 80 14 SUZUKI Tatsuki JPN 1248 120 40 MIGNO Andrea ITA 84 9 134 14 TATAY Carlos SPA 70 10 137 3 HOLGADO Daniel SPA 67 11 139 2 YAMANAKA Ryusei JPN 65 12 140 1 ARTIGAS Xavier SPA 64 13 141 1 TOBA Kaito JPN 63 14 141 0 MOREIRA Diogoo BRA 6315 145 4 ROSSI Riccardo ITA 59 16 152 7 MUÑOZ David SPA 52 17 157 5 MCPHEE John GBR 47 18 158 1 ORTOLÁ Ivan SPA 4619 168 10 NEPA Stefano ITA 36 20 175 7 FERNANDEZ Adrian SPA 2921 180 5 BARTOLINI Elia ITA 24 22 180 0 KELSO Joel AUS 24 23 184 4 OGDEN Scott GBR 20 24 188 4 BERTELLE Matteo ITA 16 25 193 5 FELLON Lorenzo FRA ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022)SPA 204 2 11 11 GARCIA Sergio SPA 1933 35 24ITA 169 4 57 22 MASIA Jaume SPA 147 5 64 7 ÖNCÜ Deniz TUR 140 6 66 2 SASAKI Ayumu JPN 138 7 80 14 SUZUKI Tatsuki JPN 1248 120 40 MIGNO Andrea ITA 84 9 134 14 TATAY Carlos SPA 70 10 137 3 HOLGADO Daniel SPA 67 11 139 2 YAMANAKA Ryusei JPN 65 12 140 1 ARTIGAS Xavier SPA 64 13 141 1 TOBA Kaito JPN 63 14 141 0 MOREIRA Diogoo BRA 6315 145 4 ROSSI Riccardo ITA 59 16 152 7 MUÑOZ David SPA 52 17 157 5 MCPHEE John GBR 47 18 158 1 ORTOLÁ Ivan SPA 4619 168 10 NEPA Stefano ITA 36 20 175 7 FERNANDEZ Adrian SPA 2921 180 5 BARTOLINI Elia ITA 24 22 180 0 KELSO Joel AUS 24 23 184 4 OGDEN Scott GBR 20 24 188 4 BERTELLE Matteo ITA 16 25 193 5 FELLON Lorenzo FRA ...

Ice100966 : RT @gponedotcom: Dennis Foggia trionfa in Moto3 a Misano e si rilancia per il campionato. Sergio Garcia sbaglia e scivola, Izan Guevara nuo… - gponedotcom : Dennis Foggia trionfa in Moto3 a Misano e si rilancia per il campionato. Sergio Garcia sbaglia e scivola, Izan Guev… - zazoomblog : LIVE Moto3 GP San Marino 2022 in DIRETTA: Dennis Foggia vince a Misano e riduce il distacco in classifica! -… - leopnd1 : HAT TRICK by @dennisfoggia71 @ @circuitomisano!!! Fantastico, magia! ?? @jaume_masia chiude secondo e… - sportli26181512 : Moto3 Misano, risultati delle qualifiche: pole di Oncu, 7° Foggia, 13° Garcia. HIGHLIGTHS: Il pilota turco della Re… -