Ciclismo | Vuelta | Arensman vince la 15 a tappa | Evenepoel sempre leader

Sierra Nevada, 4 set. -(Adnkronos) - Thymen Arensman vince la 15/a tappa della Vuelta di Spagna, con partenza da Martos e arrivo in salita alla Sierra Nevada dopo 153 km. L'olandese della Dsm si impone in solitaria con 1'23" di vantaggio sullo spagnolo Enric Mas (Movistar) e 1'25" sul colombiano Miguel Angel Lopez (Astana). Il belga Remco Evenepoel (Quick Step Alpha Vinyl) mantiene la vetta della classifica generale con 1'34" sullo sloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Domani la Vuelta osserverà l'ultima giornata di riposo.

