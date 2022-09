Ciclismo femminile | Cavalli rinuncia ai Mondiali per infortunio | “Ho bisogno di altro tempo”

Leggi su sportface

(Di domenica 4 settembre 2022) Martanon sarà ai nastri di partenza deididi Wollongong 2022. L’azzurra è ancora ai box a causa di unrimediato al Tour de France Femmes 2022 e dovrà saltare l’appuntamento intercontinentale. “Sono stata ferma per due settimane intere, prima di ripartire con gradualità. Purtroppo però non riesco ad allenarmi in maniera perfetta, hodi. La frustata rimediata al collo continua a causarmi problemi – ha spiegato l’atleta alla Gazzetta dello Sport – Non mi sono data delle tempistiche, ma l’obiettivo è recuperare per le ultime corse della stagione. Un pronto ritorno in pista sarebbe importante anche a livello psicologico“. SportFace.