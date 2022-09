"Ci insegnavano a uccidere l'avversario". La foto che incastra i Bianchi (Di domenica 4 settembre 2022) Spunta la foto di un altro pestaggio brutale. Prima dell'omicidio di Willy, i due fratelli insegnarono in una palestra di Roma. Un altleta: "Erano violenti" Leggi su ilgiornale (Di domenica 4 settembre 2022) Spunta ladi un altro pestaggio brutale. Prima dell'omicidio di Willy, i due fratelli insegnarono in una palestra di Roma. Un altleta: "Erano violenti"

JMorfasso : 2 vere facce da cazzo. Andrebbero sciolti in acido 'Ecco i colpi per uccidere gli avversari a mani nude', quando… - emanuelegiusep3 : RT @rep_roma: 'Ecco i colpi per uccidere gli avversari a mani nude', quando i fratelli Bianchi insegnavano in palestra [aggiornamento delle… - infoitsalute : 'Ecco i colpi per uccidere gli avversari a mani nude', quando i fratelli Bianchi insegnavano in palestra - JMorfasso : Insegnamo loro la tortura della goccia di acido solforico... 'Ecco i colpi per uccidere gli avversari a mani nude'… - crlggg : 'Ecco i colpi per uccidere gli avversari a mani nude', quando i fratelli Bianchi insegnavano in palestra… -