"Chi si arricchisce con la guerra", Sallusti e la verità sulle sanzioni alla Russia (Di domenica 4 settembre 2022) "Penso che quello del gas russo sia un problema già superato". Alessandro Sallusti interviene domenica 4 settembre a Zona Bianca, su Rete4, dove si parla della crisi energetica. "Fino a gennaio scorso l'Europa pensava che il gas russo fosse inesauribile, eterno e incondizionato". Poi ha scoperto che invece è a "condizione", spiega il direttore di Libero: "Penso che il gas russo non sarà più centrale nelle politiche energetiche europee", perché Mosca non si è rivelata "un fornitore affidabile e immagino e spero che l'Europa non voglia stare nelle mani di fornitori inaffidabile. Quindi è solo una questione di tempo, di trovare delle alternative e di attrezzarsi" argomenta Sallusti che ribadisce: il problema del gas russo è già superato. Sallusti poi commenta le parole del capo dello Stato, Sergio Mattarella, che ha chiesto all'Ue ... Leggi su iltempo (Di domenica 4 settembre 2022) "Penso che quello del gas russo sia un problema già superato". Alessandrointerviene domenica 4 settembre a Zona Bianca, su Rete4, dove si parla della crisi energetica. "Fino a gennaio scorso l'Europa pensava che il gas russo fosse inesauribile, eterno e incondizionato". Poi ha scoperto che invece è a "condizione", spiega il direttore di Libero: "Penso che il gas russo non sarà più centrale nelle politiche energetiche europee", perché Mosca non si è rivelata "un fornitore affidabile e immagino e spero che l'Europa non voglia stare nelle mani di fornitori inaffidabile. Quindi è solo una questione di tempo, di trovare delle alternative e di attrezzarsi" argomentache ribadisce: il problema del gas russo è già superato.poi commenta le parole del capo dello Stato, Sergio Mattarella, che ha chiesto all'Ue ...

