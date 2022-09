Che Manchester United! Antony subito in gol e primo passo falso dell’Arsenal (Di domenica 4 settembre 2022) E’ un grande Manchester United. E’ completamente rinata la squadra di ten Hag che ha riscattato il deludente inizio di stagione. I Red Devils hanno conquistato la quarta vittoria consecutiva e la classifica è sempre più interessante. primo passo falso dell’Arsenal, reduce da 5 vittorie consecutive. Ancora una panchina per Cristiano Ronaldo, entrato solo nella ripresa. Al 12? gol annullato all’Arsenal a Martinelli per un fallo. Il match si sblocca con il nuovo acquisto Antony e si va all’intervallo sul punteggio di 1-0. I Gunners trovano il pareggio con Saka, poi sale in cattedra Rashford e sigla una doppietta fantastica. Il big match si conclude 3-1, il Manchester United sale a 12 punti, l’Arsenal fermo a 15. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 4 settembre 2022) E’ un grandeUnited. E’ completamente rinata la squadra di ten Hag che ha riscattato il deludente inizio di stagione. I Red Devils hanno conquistato la quarta vittoria consecutiva e la classifica è sempre più interessante., reduce da 5 vittorie consecutive. Ancora una panchina per Cristiano Ronaldo, entrato solo nella ripresa. Al 12? gol annullato all’Arsenal a Martinelli per un fallo. Il match si sblocca con il nuovo acquistoe si va all’intervallo sul punteggio di 1-0. I Gunners trovano il pareggio con Saka, poi sale in cattedra Rashford e sigla una doppietta fantastica. Il big match si conclude 3-1, ilUnited sale a 12 punti, l’Arsenal fermo a 15. L'articolo CalcioWeb.

