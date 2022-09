Che fine ha fatto Marianella Bargilli? Al GF conquistò Luca Argentero. Oggi è un’altra storia (Di domenica 4 settembre 2022) Vi ricordate di Marianella Bargilli, ex fiamma di Luca Argentero al Grande Fratello? Oggi è una persona del tutto nuova: ecco cosa sta facendo I più affezionati alla storia del programma ricorderanno sicuramente l’edizione del Grande Fratello di 16 anni fa. Nonostante, infatti, sian trascorsi tantissimi anni, i suoi protagonisti sono rimasti nel cuore di L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 4 settembre 2022) Vi ricordate di, ex fiamma dial Grande Fratello?è una persona del tutto nuova: ecco cosa sta facendo I più affezionati alladel programma ricorderanno sicuramente l’edizione del Grande Fratello di 16 anni fa. Nonostante, infatti, sian trascorsi tantissimi anni, i suoi protagonisti sono rimasti nel cuore di L'articolo NewNotizie.it.

pietroraffa : La squadra che circonda il Mister e canta e balla Pioli is on fire alla fine di un derby dominato. SI GODE ????… - CarloCalenda : .?@EnricoLetta? stai perdendo il senso di ciò che dici. Vedi guerre ideologiche ovunque. Io non voglio distruggere… - WeAreTennisITA : ARRIVEDERCI SERENA. E GRAZIE ?? Serena Williams saluta definitivamente il tennis. La leggendaria carriera della più… - Beato2308 : @Adnkronos E Zelenski e la comunità europea che stanno distruggendo la vita di tutti i giorni! Forse mi sfugge che… - c92005924 : @juventusfc Sentite allegriani smettetela con i giocatori , se quel pollo di Allegri ne schera nove in difesa che c… -