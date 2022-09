Che combina la Toyota? La nuova auto è uguale alla Fiat Panda (VIDEO) (Di domenica 4 settembre 2022) La casa giapponese ha presentato la Sienta che dovrebbe entrare in commercio nel 2023. La scelta della Toyota farà discutere. Il mondo dell’automotive è sempre più caratterizzato da una uniformità di design inquietante. Un tempo le auto venivano desiderate e scelte sulla base di un design specifico. I progettisti modellavano le vetture per esaltarne il carattere distintivo. Un bravo designer era in grado di distinguersi dalla massa. Nel 2022 le auto sono sempre più simili sotto tantissimi aspetti non solo legati alla linea, ma anche ai materiali. Toyota (Adobe Stock)Molte vetture sono costruite sugli stessi pianali, vedasi alcuni modelli FCA – PSA a seguito della fusione in Stellantis, e si distinguono, principalmente, per il simbolo sul cofano e ... Leggi su chenews (Di domenica 4 settembre 2022) La casa giapponese ha presentato la Sienta che dovrebbe entrare in commercio nel 2023. La scelta dellafarà discutere. Il mondo dell’motive è sempre più caratterizzato da una uniformità di design inquietante. Un tempo levenivano desiderate e scelte sulla base di un design specifico. I progettisti modellavano le vetture per esaltarne il carattere distintivo. Un bravo designer era in grado di distinguersi dmassa. Nel 2022 lesono sempre più simili sotto tantissimi aspetti non solo legatilinea, ma anche ai materiali.(Adobe Stock)Molte vetture sono costruite sugli stessi pianali, vedasi alcuni modelli FCA – PSA a seguito della fusione in Stellantis, e si distinguono, principalmente, per il simbolo sul cofano e ...

Kejt357 : @LascioChe Si, le combina in maniera intesa, tutto in 'en pandant', anche se a volte mette le calze diverse, ma sem… - fezzymayn : @wazzaCN Inzaghi ha visuto 8 mesi di rendita dal squadra e impianto di Conte. Questo e il suo stagione, vediamo co… - CapitanFarris : che geni rinnovare un allenatore che combina solo guai prima della nuova stagione, se a metà stagione lo vuoi cacci… - Maldi___ : @LunghiDavide Vediamo questo Vranckx che combina, a me ha dato buone vibes - OldDog1312 : Sono in un limbo, me devo anna’ a fa’ la doccia ma il biondo ancora non ha cacato. Per la legge de Murphy, sicuro c… -