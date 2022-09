Cernobbio, tutti contro Salvini su revoca sanzioni alla Russia: "Campagna irresponsabile" (Di domenica 4 settembre 2022) “Non si può scherzare sul tema della guerra e delle sanzioni. È irresponsabile - da parte di Salvini - questo modo di fare Campagna elettorale, sulla pelle dell’affidabilità del Paese.” Con queste parole il segretario del Pd, Enrico Letta, a margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio, ha commentato le ultime dichiarazioni di Matteo Salvini in merito ad una modifica o addirittura l'eliminazione delle sanzioni alla Russia. “Quando sento parlare Salvini di sanzioni, mi sembra di sentire la propaganda di Putin e onestamente mi preoccupa che il nostro Paese strizzi l’occhio a Putin”, ha aggiunto la ministra per il Sud, Mara Carfagna. L’alleato e vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, ha invece ... Leggi su lastampa (Di domenica 4 settembre 2022) “Non si può scherzare sul tema della guerra e delle. È- da parte di- questo modo di fareelettorale, sulla pelle dell’affidabilità del Paese.” Con queste parole il segretario del Pd, Enrico Letta, a margine del Forum Ambrosetti di, ha commentato le ultime dichiarazioni di Matteoin merito ad una modifica o addirittura l'eliminazione delle. “Quando sento parlaredi, mi sembra di sentire la propaganda di Putin e onestamente mi preoccupa che il nostro Paese strizzi l’occhio a Putin”, ha aggiunto la ministra per il Sud, Mara Carfagna. L’alleato e vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, ha invece ...

mrghmilo : RT @CarloUlivi: Prima al convegno delle lobby tenutosi a Rimini, ora a Cernobbio. Eccoli qua tutti assieme appassionatamente, sostengono l'… - ingraffaelefato : RT @GiuseppeConteIT: Spiace che Repubblica si sia offesa perché sono intervenuto a Cernobbio solo in collegamento per ribadire ciò che tutt… - RosalbaGullott1 : RT @GiuseppeConteIT: Spiace che Repubblica si sia offesa perché sono intervenuto a Cernobbio solo in collegamento per ribadire ciò che tutt… - pavafrav : RT @GiuseppeConteIT: Spiace che Repubblica si sia offesa perché sono intervenuto a Cernobbio solo in collegamento per ribadire ciò che tutt… - rosa857 : RT @GiuseppeConteIT: Spiace che Repubblica si sia offesa perché sono intervenuto a Cernobbio solo in collegamento per ribadire ciò che tutt… -