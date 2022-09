Cernobbio, Meloni: “Sì al tetto sul gas, ma non è un’eresia chiedere all’Europa di perfezionare il Pnrr”. Salvini insiste: “Le sanzioni stanno punendo Italia e Germania, bisogna cambiare orientamento. Serve scudo europeo”. Letta: “Ormai è chiaro, se vince la destra a brindare sarà Putin” (Di domenica 4 settembre 2022) Il leader leghista: “Se il Nord Stream non riparte, Serve uno scudo europeo». Lamorgese: «Chiunque vinca occorrerà che venga seguita un po' la linea Draghi». Conte insiste: pericoloso rifugiarsi nel metodo Draghi, non può essere il contenuto di un’azione di governo Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 4 settembre 2022) Il leader leghista: “Se il Nord Stream non riparte,uno». Lamorgese: «Chiunque vinca occorrerà che venga seguita un po' la linea Draghi». Conte: pericoloso rifugiarsi nel metodo Draghi, non può essere il contenuto di un’azione di governo

