Cernobbio, Calenda: «Ripartiamo da agenda Draghi». Letta: «Da Salvini frasi irresponsabili in libertà» (Di domenica 4 settembre 2022) Tutti i leader a confronto in un inedito esame pre-elettorale per chi si candida a guidare l'Italia dopo il 25 settembre. È il palco del Forum Ambrosetti a Cernobbio il primo a... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 4 settembre 2022) Tutti i leader a confronto in un inedito esame pre-elettorale per chi si candida a guidare l'Italia dopo il 25 settembre. È il palco del Forum Ambrosetti ail primo a...

Parlamenteide : Ore 12:32 - #Calenda a Cernobbio: 'Non si può dire no a tutto' - Br1_bal : Al netto del 'romanese' di Calenda (''n se pò ffa gnente') e i risolini Salvini-Meloni (quasi una notizia in sè) su… - martinoloiacono : Calenda a #Cernobbio: la destra si sfascerà 7 secondi dopo il voto. Si andrà avanti con il governo in carica. - ilmessaggeroit : Cernobbio, da Meloni a Calenda: i leader a confronto. Brunetta: «Non mi candido» - Gazzettino : Cernobbio, dalla Meloni a Calenda: tutti insieme davanti al gotha della finanza e dell'industria -